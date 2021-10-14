Накопивший долги по алиментам петербуржец нашел деньги, чтобы сохранить иномарку

Судебные приставы взыскали с жителя Петербурга долг по алиментам в пользу его несовершеннолетнего сына. Мужчина рассчитался с долгами, чтобы не лишиться автомобиля.

Как сообщает городское управление ФССР, по решению суда 48-летний петербуржец должен был выплачивать 117% от МРОТ на содержание ребенка. Длительное время деньги удерживались с его зарплаты, но после увольнения платежи прекратились. Бывшая жена обратилась к судебным приставам.

Сумма долга по алиментам составила 300 тысяч рублей. Должнику объяснили, что в случае неуплаты алиментов ему грозит уголовная ответственность и арест автомобиля «Рено Ларгус» 2018 года. Мужчина в кратчайшие сроки нашел деньги и полностью погасил долг.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у петербуржца арестовали кроссовер из-за долга по алиментам в 1,5 миллиона рублей.