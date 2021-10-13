У петербуржца арестовали кроссовер из-за долга по алиментам в 1,5 миллиона рублей

У петербуржца арестовали кроссовер из-за долга по алиментам в 1,5 миллиона рублей
В дело вмешались судебные приставы Санкт-Петербурга. Фото: пресс-служба ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

Судебные приставы арестовали автомобиль жителя Василеостровского района, задолжавшего своему ребенку 1,5 миллиона рублей алиментов.

Как сообщает пресс-служба городского управления ФССП, приставами было возбуждено исполнительное производство на петербуржца, который накопил крупный долг по алиментам перед ребенком от первого брака. На алименты подала не только бывшая супруга мужчины, но и нынешняя жена, а также родители должника. Из-за этого сумма алиментов на первого ребенка значительно снизилась.

Мужчина выплачивать алименты не собирался. Его вызвали на прием в районный отдел. Пока он общался с судебным приставом, коллеги пристава обнаружили, что должник приехал в отдел на своем автомобиле Subaru Forester 2011 года. На машину составили акт описи и ареста, кроссовер забрали на эвакуаторе.

Чтобы вернуть иномарку неплательщик должен выплатить всю сумму долга, иначе автомобиль продадут.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что судебные приставы разыскали должника по алиментам и заставили вернуть долг в 450 тысяч.

арест автомобиля долг по алиментам новости СПб судебные приставы


 

Новости партнеров
В Ленобласти с 15 ноября введут коронавирусные паспорта для посещения кино и и фитнеса
В Ленобласти с 15 ноября введут коронавирусные паспорта для посещения кино и и фитнеса
По стопам Гагарина: как западные СМИ оценили полет Пересильд и Шипенко на МКС
По стопам Гагарина: как западные СМИ оценили полет Пересильд и Шипенко на МКС
Наталья Картавых: школьницы убегают ко взрослым мужчинам, компенсируя нехватку родительской любви
Наталья Картавых: школьницы убегают ко взрослым мужчинам, компенсируя нехватку родительской любви
Псаки отреагировала на упоминание Зеленского в
Псаки отреагировала на упоминание Зеленского в "досье Пандоры": на отношения между Вашингтоном и Киевом это не повлияет
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
У петербуржца арестовали кроссовер из-за долга по алиментам в 1,5 миллиона рублей
Ни жареного, ни пареного. Ученые назвали продукты, провоцирующие рак
Нюх потеряли: почему пропадает обоняние при ковид
Власти Петербурга создадут единого оператора городских данных
В Петербурге сегодня днем средняя загруженность дорог
73-летняя петербурженка перевела мошенникам 2 млн 372 тыс. рублей
Маршрутка насмерть сбила пожилого велосипедиста в Сланцевском районе
Почему у детской инфекционки на Бухарестской очереди из скорых и зачем по ...