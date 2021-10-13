У петербуржца арестовали кроссовер из-за долга по алиментам в 1,5 миллиона рублей

Судебные приставы арестовали автомобиль жителя Василеостровского района, задолжавшего своему ребенку 1,5 миллиона рублей алиментов.

Как сообщает пресс-служба городского управления ФССП, приставами было возбуждено исполнительное производство на петербуржца, который накопил крупный долг по алиментам перед ребенком от первого брака. На алименты подала не только бывшая супруга мужчины, но и нынешняя жена, а также родители должника. Из-за этого сумма алиментов на первого ребенка значительно снизилась.

Мужчина выплачивать алименты не собирался. Его вызвали на прием в районный отдел. Пока он общался с судебным приставом, коллеги пристава обнаружили, что должник приехал в отдел на своем автомобиле Subaru Forester 2011 года. На машину составили акт описи и ареста, кроссовер забрали на эвакуаторе.

Чтобы вернуть иномарку неплательщик должен выплатить всю сумму долга, иначе автомобиль продадут.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что судебные приставы разыскали должника по алиментам и заставили вернуть долг в 450 тысяч.