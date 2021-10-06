Судебные приставы разыскали должника по алиментам и заставили вернуть долг в 450 тысяч

Судебные приставы разыскали должника по алиментам и заставили вернуть долг в 450 тысяч
Судебные приставы взыскали в пользу детей 450 тысяч. Фото: ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

Разысканный судебными приставами житель Петербурга погасил полумиллионную задолженность в пользу своих детей, живущих в детском доме.

Как сообщили в пресс-службе городского главка ФССП, в отношении 44-летнего отца было возбуждено два исполнительных производства. Он должен был ежемесячно выплачивать четверть своих доходов на содержание своей семилетней дочери и сыну, которому уже исполнилось 18 лет. Оба жили в детском доме. Всего отец задолжал 450 тысяч рублей.

Мужчина от уплаты долга скрывался, по адресу регистрации не появлялся, а на телефонные звонки не отвечал.

В результате приставы смогли найти должника и доставить в отдел. Ему объяснили, что ему грозит ответственность за неуплату алиментов. Решив не обострять ситуацию, он погасил задолженность в полном объеме.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы заплатили полмиллиона рублей штрафов за ночные вечеринки.

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