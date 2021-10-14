За прошедшую неделю ГАТИ начислила штрафов на 12 миллионов

За прошедшую неделю ГАТИ начислила штрафов на 12 миллионов. Фото: пресс-служба ГАТИ

За прошедшую неделю ГАТИ начислила штрафов на 12 миллионов. Фото: пресс-служба ГАТИ

На прошлой неделе в Петербурге административно-техническая инспекция начислила штрафов на 12 миллионов рублей. Все они были за нарушение Правил благоустройства, сообщает пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга.

Штрафы в крупном размере были назначены таким компаниям как ООО «ЭнергоСтройИнвест», АО «ГК Омега», ООО «Энергосеть», ГУП «ТЭК СПБ» и другим организациям. Нарушения относились к такому типу, как самовольное производство земляных работ, необеспечение безопасного прохода пешеходов при проведении работ, а также неисполнение обязанностей по содержанию фасадов нежилых зданий и территорий. Также крупные штрафы назначены за неисполнение обязанностей по содержанию в надлежащем состоянии фасадов нежилых зданий.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вдоль Левашовского шоссе в Курортном районе Петербурга ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» выполнил уже 88% работ по строительству дублирующей нитки водовода.