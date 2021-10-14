Правительство РФ выделит еще 6 млрд рублей на выплаты многодетным семьям

Правительство РФ выделит еще 6 млрд рублей на выплаты многодетным семьям
По словам Мишустина, дополнительные 6 млрд рублей позволят обеспечить выплатами более 48 тысяч детей. Фото: Кремль

Российское правительство дополнительно направит 6 миллиардов рублей на выплаты многодетным семьям с детьми младше трех лет.

Об этом сегодня на заседании кабмина сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Премьер напомнил, что после рождения третьего ребенка или последующих родителям положена ежемесячная выплата. Ее можно получать до тех пор, пока ребенку не исполнится три года.

По словам Мишустина, дополнительные 6 миллиардов рублей позволят обеспечить выплатами более 48 тысяч детей, которые воспитываются в больших семьях.

Кроме того, правительство дополнительно направит еще порядка 28 миллиардов рублей на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет включительно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что выплаты на детей повысят в 2022 году.

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