Выплаты на детей повысят в 2022 году

Рейтинг имен. Фото: Pixabay
Со второго месяца зимы минимальный размер пособия по уходу за ребенком вырастет до 7 387  рублей в месяц. Фото: Pixabay

Со второго месяца зимы минимальный размер пособия по уходу за ребенком вырастет до 7 387 рублей в месяц, сообщает агентству «Прайм» профессор кафедры финансов и цен Российского государственного университета имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

Материнские и детские пособия устанавливают фиксировано. Многие из таких пособий, по словам Финогеновой, зависят от величины минимального размера оплаты труда. Такие случаи индексируются в феврале.

Когда определяется размер пособия по беременности и будущим родам устанавливается величина в 24 раза больше минимального размера оплаты труда при расчете минимального суммарного размера средней зарплаты. В будущем 2022 году, как утверждает Финогенова, всего получится 326 808 рублей.

Каждый месяц выплачивается пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Если граждане получили выплаты за первого ребенка, то за второго они получают выплату в размере в 161 772 рубля, заключила Финогенова.

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