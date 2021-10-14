Сочетание вакцин «Спутник Лайт» и AstraZeneca показало эффективность против COVID-19

Комбинация вакцин от коронавируса «Спутник Лайт» и AstraZeneca показала высокую эффективность в ходе исследований в Аргентине.

Как сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), сочетание российской и британской вакцин показало «отличные результаты» по итогам исследований, проведенных в Аргентине.

Также ученые изучили эффективность сочетания «Спутника Лайт» и американского препарата Moderna. Выяснилось, что комбинация этих препаратов и их использование в качестве бустеров усилило иммунный ответ от других антиковидных вакцин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в РФПИ оценили эффективность «Спутника Лайт» против штамма «Дельта». При этом введение этой вакцины в качестве бустера при использовании до этого других вакцин дает эффективность до 83% против дельта-штамма