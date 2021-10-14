Путин выступил на заседании Евразийского женского форума в Петербурге

Путин выступил на заседании Евразийского женского форума в Петербурге
Президент России Владимир Путин принял участие в мероприятии.Фото: kremlin.ru

В четверг, 14 октября, в Петербурге состоялся второй день Евразийского женского форума. В нем принял участие президент России Владимир Путин.

Таврический дворец на 3 дня стал площадкой для дискуссий о глобальной миссии женщин в новой реальности. Российский лидер, выступая на торжественной церемонии мероприятия, отметил, что пренебрегать индивидуальностью и желаниями граждан ни в коем случае нельзя, при этом подчеркнув ключевую роль традиционных семейных ценностей.

Как сообщил ТАСС, Путин подчеркнул, что женщины играют все большую роль в решении общемировых задач, связанных экологией, защитой окружающей среды и выработкой новых подходов к образованию. И добавил, что важной задачей является создание для женщин таких условий жизни, при которым им не придется выбирать между семьей и карьерой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в связи с проведением Третьего Евразийского женского форума в центре Петербурга ввели временное ограничение на остановку транспорта.

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