75 тыс. защитников блокадного Ленинграда получат выплату в 50 тысяч рублей

Согласно указу президента, принято решение о поддержке блокадников. На эти цели выделено более 4 млрд рублей. Фото: Pixabay

Согласно указу президента, принято решение о поддержке блокадников. На эти цели выделено более 4 млрд рублей. Фото: Pixabay

Деньги будут перечислены до 22 ноября, информирует 78.ru.

К годовщине открытия Дороги жизни защитники блокадного Ленинграда получат по 50 тыс. рублей. Об этом 14 октября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно указу президента, принято решение о поддержке всех, кто был награжден медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Единовременную выплату получат свыше 75 тыс. человек. На эти цели выделено около 4 млрд рублей, заявил премьер-министр.

Дата выплаты выбрана неслучайно, Дорога жизни начала действовать 22 ноября 1941 года. По Ладожскому озеру в Ленинград ввозили продовольствие и вывозили людей. Зимой по льду, толщина, которого должна была быть не менее 20 см, а в периоды навигации — по воде.

Ранее gazeta.spb.ru писала, жителям, прожившим в блокадном городе менее четырех месяцев, и у которых нет статуса федерального льготника, выплатят по 50 тыс. рублей.