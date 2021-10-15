В Чите задержали подростка, подозреваемого в убийстве 14-летней девочки

В Чите задержали подростка, подозреваемого в убийстве 14-летней девочки
Проводится проверка Фото : Следственный Комитет РФ

В Чите задержали 15-летнего подростка, который подозревается в убийстве 14-летней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе СК по региону.

Вечером 14 октября в полицию поступило сообщение об обнаружении в поселке КСК города Читы тела 14-летней девушки с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело.

В тот же вечер по подозрению в убийстве задержали 15-летнего подростка, жителя поселка КСК. При допросе с участием законного представителя, педагога, также адвоката подозреваемый признался в совершении преступления.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученик одной из школ в Махачкале подозревается в убийстве ножом своего сверстника. По словам школьника, он был в состоянии аффекта.

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