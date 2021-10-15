В Петербурге задержали ведущего инженера, который приставал к семикласснице в метро

В Петербурге задержали ведущего инженера, который приставал к семикласснице в метро
Сотрудникам правоохранительных органов удалось найти подозреваемого. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Полиция нашла и задержала мужчину, подозреваемого в развратных действиях над 13-летней девочкой в метрополитене Петербурга.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, предполагаемого преступника поймали накануне утром у дома 16 по Среднему проспекту Васильевского острова. Им оказался 45-летний ведущий инженер одной из фирм, проживающий в поселке Горелово. Его задержали и поместили в изолятор.

Инцидент произошел вечером 13 октября в вагоне метро между станциями «Ладожская» и «Проспект Большевиков». Мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки 2008 года рождения.

Следователями открыто уголовное дело о развратных действиях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге разыскивают мужчину с кривыми зубами, который приставал к семикласснице в метро. Школьница запомнила, как выглядел злоумышленник: на вид мужчине было 40-50 лет, ростом 180-185 см, лицо круглое, волосы темно-русые с залысиной. Из особых примет — кривые зубы и выпирающий вперед клык.

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