В Петербурге разыскивают мужчину с кривыми зубами, который приставал к семикласснице в метро

Инцидент произошел в метро, но, видимо, никто из пассажиров не заметил, что взрослый мужчина пристает к ребенку. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Инцидент произошел в метро, но, видимо, никто из пассажиров не заметил, что взрослый мужчина пристает к ребенку. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

За последние сутки от полицейских Петербурга поступила информация сразу о трех пострадавших от насильственных действий школьницах. Всем девочкам оказалось от 12 до 13 лет. Одна из них стала жертвой извращенца в метро — мужчина приставал к ребенку прямо в вагоне.

По сведениям правоохранителей, в вагоне метро между станциями «Ладожская» и «Проспект Большевиков» неизвестный гражданин совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки 2008 года рождения.

Школьница запомнила, как выглядел злоумышленник: на вид мужчине было 40-50 лет, ростом 180-185 см, лицо круглое, волосы темно-русые с залысиной. Из особых примет — кривые зубы и выпирающий вперед клык. Извращенец был одет в темно-синюю куртку с белыми полосами и белым воротником, бело-розовую рубашку в клетку, широкие черные брюки, ботинки и ремень с серебристой пряжкой, а также имел при себе коричневую сумку через плечо.

Об инциденте шокированная девочка рассказала своему отцу, который немедленно обратился в полицию. Вероятного правонарушителя уже объявили в розыск, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В тот же день от социального педагога в Красносельском районе стало известно о противоправных отношениях между её 12-летней ученицей и совершеннолетним молодым человеком. Женщина случайно узнала, что подопечная ведет половую жизнь со своим избранником. За эти отношения ему, видимо, предстоит ответить по закону.

Третий случай произошел гораздо раньше, но известно о нем стало только сейчас. В деле задержанного за педофилию 19-летнего парня выявили еще одну жертву. По версии следствия, в 2018 году в собственной квартире он вступал в сексуальную связь с девочкой, которой на тот момент было 10 лет. Теперь петербуржцу вменяют п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).