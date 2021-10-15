В Петербурге экс-следователя осудили на 5 лет за взятки, но только с 2028 года

Женщина может оказаться в тюрьме только после достижения дочерью 14-летнего возраста. Фото: pixabay

Женщина может оказаться в тюрьме только после достижения дочерью 14-летнего возраста. Фото: pixabay

Куйбышевский районный суд Северной столицы назначил наказание бывшему старшему следователю по особо важным делам следственного управления ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Светлане Михайловой в виде пяти лет лишения свободы — но с важной оговоркой.

По версии правоохранителей, Светлана Михайлова намеревалась получить взятку от женщины, оказавшейся связанной с незаконной миграцией. В обмен на 1 миллион рублей экс-следователь пообещала «клиентке» добиться в качестве меры пресечения подписки о невыезде вместо домашнего ареста. Правда, позднее стоимость «услуги» выросла до 1,2 млн рублей, но попавшую в беду женщину это, похоже, не остановило.

30 ноября 2019 года в собственном кабинете на Лиговском проспекте Михайлова получила аванс в виде 600 тысяч рублей. 13 марта 2020-го правоохранительнице передали еще 400 тысяч — на этот раз операция состоялась в салоне следовательского Range Rover возле здания ГСУ ГУ МВД.

Наконец, заключительный, но не по важности этап состоялся 19 мая 2020 года, когда осужденная получила 120 тысяч рублей. Именно с этой суммой её поймали коллеги-правоохранители. На следующий день было возбуждено уголовное дело, и Михайлова сразу же написала явку с повинной.

Сначала суд квалифицировал действия экс-следователя как взяточничество, но затем переквалифицировал в пресеченное мошенничество. С учетом всех обстоятельств суд постановил отправить женщину в колонию общего режима сроком на 5 лет.

Однако это произойдет не раньше 2028 года, поскольку у правонарушительницы есть семилетняя дочь, передает объединенная пресс-служба городских судов. Согласно ч. 1 ст. 82 УК РФ, реальное отбывание наказание возможно только по достижении ребенком 14-летнего возраста — в случае Михайловой, после 27 марта 2028 года.