СКА и «Йокерит» сразятся за лидерство за Западе

СКА и «Йокерит» сразятся за лидерство за Западе
Матч начнется в 19:30 мск. Фото: ХК СКА

СКА на выезде сыграет с «Йокерит» в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча пройдет в Хельсинки. Начало в 19:30 мск. В последнем матче СКА показал качественный хоккей, обыграл московское «Динамо» со счетом 5:3. Заброшенными шайбами отличились Иван Морозов (20-я минута), Антон Бурдасов (25-я), Йоонас Кемппайнен оформил дубль (33-я и 34-я минуты) и на последних секундах — Евгений Кетов.

Петербургский клуб временно возглавил Запад с 25 очками, однако вчерашний успех «Йокерита» в матче с «Сибирью» (4:3) позволил «джокерам» занять первую строчку с 26 баллами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что олимпийский чемпион Никита Гусев возвращается в Петербург. Он снова будет выступать в составе СКА.

"Йокерит" кхл ска


 

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