В Петербурге отменили Международный культурный форум-2021

Международный культурный форум, который должен был пройти с 11 по 13 ноября в Петербурге, был отменен из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры РФ.

В 2021 году из-за пандемии продолжает страдать сфера культуры. Стало известно об отмене Международного культурного форума в Северной столице.

«Министерством культуры Российской Федерации принято решение об отмене IX Санкт-Петербургского международного культурного форума, проведение которого было запланировано с 11 по 13 ноября», — сообщает пресс-служба.

Форум был отменен в целях сокращения рисков заболеваний коронавирусной инфекцией. Решение было принято после проведения консультацией с Роспотребнадзором, правительством России и Петербурга, а также не проводить форум рекомендовало профессиональное сообщество.

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