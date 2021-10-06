На спортивные мероприятия пустят 30% привитых зрителей

На спортивные мероприятия пустят 30% привитых зрителей
На спортивные мероприятия пустят 30% привитых зрителей. Фото: Baltphoto

На Петербургские площадки «Газпром Арена», «Сибур Арена», Ледовый дворец и «Юбилейный» спортивные мероприятия пустят посмотреть 30% процентов зрителей, которые прошли вакцинацию. Такое решение было согласовано с Роспотребнадзором. Об этом своем Telegram-канале сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

Зрителей пропустят на спортивные арены со специальным QR-кодом, который подтвердит наличие вакцинации коронавируса, либо факт перенесения инфекции в течение прошедших 6 месяцев. Меры приняты для снижения уровня заболеваний на массовых мероприятиях.

Два матча «Зенита» пройдет 24 и 29 сентября на «Газпром Арене». С 25 по 31 октября на «Сибур Арене» пройдет международный турнир по теннису. Ближайшие события в Ледовом дворце, — игры СКА, а также концерты Максима Фадеева, Егора Крида и группы Би-2.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Баскетболисты петербургского клуба «Зенит» на своей площадке проиграли «Астане» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

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