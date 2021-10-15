Во Всеволожске следователь попал в больницу, не выдержав критики Бастрыкина

Во Всеволожске из здания местного управления Следственного комитета России на скорой увезли 26-летнего следователя, чью работу публично раскритиковал глава ведомства Александр Бастрыкин.

По информации 47news, следователь попал в больницу вечером 13 октября. На правоохранителя, как пишет издание, пожаловалась пенсионерка из Петербурга, недовольная результатом расследования. Она рассказала, что её сын умер год назад, отравившись угарным газом в дачном доме с неисправной трубой. Мать погибшего уверена, что трагедия — дело рук её невестки.

Однако следствие эту версию не поддержало: экспертизы показали, что смерть наступила в результате несчастного случая.

Несогласная с выводами правоохранителей женщина выразила свое негодование на онлайн-приеме граждан у Александра Бастрыкина. По официальным данным, после разговора с петербурженкой глава СКР назначил служебную проверку, которую проведут сотрудники центрального аппарата ведомства.

Кроме того, Бастрыкин личную побеседовал с тем самым 26-летним следователем, который вел дело. Разговор для последнего закончился госпитализацией, и ясно, почему. По итогам служебной проверки молодого человека могут уволить, как и начальника отдела СКР по Всеволожскому району Алексея Демченко.

О личности погибшего мужчины, косвенно ставшего причиной для столь резонансного разбирательства, известно немного. В частности, что он оставил в наследство гостиницу в Петербурге с оборотом в 100 миллионов рублей — именно этот бизнес сейчас делят безутешная пенсионерка и её невестка.