Бастрыкин поручил проверить работу СК во Всеволожске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку СК во Всеволожске.

Так, он поручил подготовить статистику работы ведомства за последние пять лет, также обратить внимания на обращения жителей района. Об этом сообщается на странице СК «ВКонтакте».

20 октября для жителей Всеволожского района организуют спецприём. Если выяснятся случаи небрежного рассмотрения ранее поданных обращений, то к работникам Следкома применят самые жёсткие меры.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Всеволожске из здания местного управления Следственного комитета России на скорой увезли 26-летнего следователя, чью работу публично раскритиковал глава ведомства Александр Бастрыкин. На правоохранителя пожаловалась пенсионерка из Петербурга, недовольная результатом расследования.