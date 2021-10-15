Станцию метро «Девяткино» закрыли на вход

Станцию метро &#171;Девяткино&#187; закрыли на вход
На выход станция "Девяткино" работает. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Сегодня, в пятницу, 15 октября, в 22.20 станцию метро «Девяткино» закрыли на вход.

Это произошло по техническим причинам. На выход станция работает. Об этом сообщает ГУП «Петербургский метрополитен».

Для проезда в сторону Санкт-Петербурга рекомендуют пользоваться электропоездами. Ближайшие в 22:37 и 22:53.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция нашла и задержала мужчину, подозреваемого в развратных действиях над 13-летней девочкой в метрополитене Петербурга. Предполагаемого преступника поймали накануне утром у дома 16 по Среднему проспекту Васильевского острова. Им оказался 45-летний ведущий инженер одной из фирм, проживающий в поселке Горелово. Его задержали и поместили в изолятор. Инцидент произошел вечером 13 октября в вагоне метро между станциями «Ладожская» и «Проспект Большевиков».

ГУП "Петербургский метрополитен" девяткино метро санкт-петербург


 

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Станцию метро «Девяткино» закрыли на вход
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