Станцию метро «Девяткино» открыли на вход и на выход

Станцию метро &#171;Девяткино&#187; открыли на вход и на выход
Ранее, в 22:20 станцию метро «Девяткино» закрыли на вход. Фото: Gazeta.SPB

Станцию метро «Девяткино» открыли на вход и на выход. Об этом стало известно в 22:34.

Ранее, в 22:20 станцию метро «Девяткино» закрыли на вход. Это произошло по техническим причинам. На выход станция работала. Об этом сообщает ГУП «Петербургский метрополитен».

Для проезда в сторону Санкт-Петербурга рекомендовали пользоваться электропоездами.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция нашла и задержала мужчину, подозреваемого в развратных действиях над 13-летней девочкой в метрополитене Петербурга. Предполагаемого преступника поймали накануне утром у дома 16 по Среднему проспекту Васильевского острова. Им оказался 45-летний ведущий инженер одной из фирм, проживающий в поселке Горелово. Его задержали и поместили в изолятор. Инцидент произошел вечером 13 октября в вагоне метро между станциями «Ладожская» и «Проспект Большевиков».

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