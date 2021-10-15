Во Владикавказе в колонии несколько человек пострадали в беспорядках

На данный момент принимаются меры по восстановлению порядка в колонии. Фото: pixabay.com

На данный момент принимаются меры по восстановлению порядка в колонии. Фото: pixabay.com

В колонии № 1 во Владикавказе произошли беспорядки. Известно, что имеются пострадавшие.

Беспорядки начались из-за несогласия некоторых заключенных соблюдать установленный в тюрьме режим. Об этом сообщает «Интерфакс».

Зачинщиков беспорядков заблокировали. На данный момент принимаются меры по восстановлению порядка в колонии.

По другой информации ситуация в тюрьме остается напряженной. Беспорядки устроили несколько десятков заключенных, там произошли стычки с работниками колонии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция арестовала подозреваемого в убийстве 23-летней Анастасии Пикаловой, матери троих малолетних детей. По версии следствия, накануне 33-летний мужчина, бывший сожитель девушки и отец её младшего сына, задушил жертву в припаркованном автомобиле в Кудрово. Ранее коллега убитой девушки рассказывала о сложных отношениях жертвы с бывшим сожителем.