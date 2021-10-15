В России начали испытания платформы для вакцин, защищающих от нескольких вирусов сразу

В России начали испытания платформы для вакцин, защищающих от нескольких вирусов сразу
Так, российские лекарства уже начали испытывать на обезьянах. Фото: pexels.com

Глава исследовательского центра Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что российские ученые начали доклинические исследования платформы для новых вакцин, которые будут защищать сразу от нескольких разных вирусов.

Он объясняет, что смысл этой технологии в том, что можно сразу же защищать от разных штаммов одного вируса или даже от различных инфекций. Гинцбург добавляет, что возможен подход совмещения различных антигенов вирусов гриппа и ковида. Об этом сообщает ТАСС.

Так, российские лекарства уже начали испытывать на обезьянах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России ковидом стали чаще болеть дети, вирус обнаруживают даже у младенцев. По контагиозности ситуация сопоставима с ветряной оспой. Об этом рассказал инфекционист Евгений Тимаков. Так, он считает, начавшееся тестирование в школах поможет пресечь путь передачи ковида.

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