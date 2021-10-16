Возле южных Курильских островов зафиксировано землетрясение

Угроза цунами в связи с землетрясением не объявлялась. Фото: pixabay

Угроза цунами в связи с землетрясением не объявлялась. Фото: pixabay

В субботу, 16 октября, у берегов южных Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,5.

Об этом рассказала начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

«Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в 13.02 (05.13 мск) в координатах 45,5 с.ш. 149,6 в.д. на глубине 162 километра», — приводит ее слова РИА «Новости».

Эпицентр находился в 115 километрах восточнее села Рейдово на Итурупе.

Угроза цунами в связи с землетрясением не объявлялась.

Ранее gazeta.spb.ru cообщала о том, что в понедельник, 6 сентября, сейсмологи зафиксировали в Бурятии землетрясение, которое также ощутили жители Иркутской области. Магнитуда в эпицентре составила 7,6.