Детская вакцина от ковида может получить название «Спутник М»

Детская вакцина от ковида может получить название «Спутник М»
Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Директор центра Александр Гинцбург рассказал, что вакцина от ковида для детей, которую разработал центр имени Гамалеи, может получить название «Спутник М», где «М» означает «для маленьких».

«Наверняка останется «Спутником», по аналогии, допустим, с вакциной для детей БЦЖ, там буковку М добавляют. Я так понимаю, (значит) «маленькие». Может быть, будет литера М в этой вакцине», — приводит его слова РИА «Новости».

По последним данным, в России выявлено 7 925 176 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 221 313 летальных исходов, выздоровели 6 960 024 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что медики разработали несколько эффективных вакцин для взрослых, а сейчас создают детский препарат от коронавируса.

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Детская вакцина от ковида может получить название «Спутник М»
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