Счетчик вакцинации от COVID-19 запустили в России

Данные по вакцинации и коллективному иммунитету будут обновляться еженедельно. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Данные по вакцинации и коллективному иммунитету будут обновляться еженедельно. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

На портале стопкоронавирус.рф запустили счетчик вакцинации от коронавирусной инфекции в России.

С сегодняшнего дня на портале начали публиковать данные о вакцинации россиян и процент иммунной прослойки населения. Также будет размещаться тепловая карта по эпидемиологической ситуации во всей стране и регионах.

Данные по вакцинации и коллективному иммунитету будут обновляться еженедельно. На счетчике будут отображаться две графы: вакцинация первой прививкой и полностью законченная вакцинация.

По данным счетчика на 15 октября, первый компонент вакцины получили 51 018 767 россиян. Полностью привились 47 558 639 жителей страны. Коллективный иммунитет к настоящему моменту достиг 45%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России начали испытания платформы для вакцин, защищающих от нескольких вирусов сразу.