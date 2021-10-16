Счетчик вакцинации от COVID-19 запустили в России

На портале стопкоронавирус.рф запустили счетчик вакцинации от коронавирусной инфекции в России.
С сегодняшнего дня на портале начали публиковать данные о вакцинации россиян и процент иммунной прослойки населения. Также будет размещаться тепловая карта по эпидемиологической ситуации во всей стране и регионах.
Данные по вакцинации и коллективному иммунитету будут обновляться еженедельно. На счетчике будут отображаться две графы: вакцинация первой прививкой и полностью законченная вакцинация.
По данным счетчика на 15 октября, первый компонент вакцины получили 51 018 767 россиян. Полностью привились 47 558 639 жителей страны. Коллективный иммунитет к настоящему моменту достиг 45%.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России начали испытания платформы для вакцин, защищающих от нескольких вирусов сразу.