Умер польский актер из советской комедии «Дежа вю» Павел Новиш

Умер польский актер из советской комедии &#171;Дежа вю&#187; Павел Новиш
Павел Новиш умер на 81-м году жизни. Фото: кадр из "Не было солнца этой весной" (1983)

В Польше скончался актер Павел Новиш, сыгравший советско-польской комедии «Дежа вю».

Новиш ушел из жизни в возрасте 80 лет. О смерти актера сообщила съемочная команда сериала «Цвет счастья» в своем Facebook-аккаунте.

В сообщении говорится, что Новиш был выдающимся актером кино и телевидения. Съемочная команда заявила, что работа с актером над созданием сериала была честью для них. Они добавили, что будут вспоминать его с чувством восхищения.

Российским зрителям Павел Новиш прежде всего запомнится по роли в комедии «Дежа вю». Он дебютировал в своей кинокарьере в 1964 году. Также он снялся в польской версии сериала по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», известных фильмах «Пацаны не плачут», «Киллер».

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Умер польский актер из советской комедии «Дежа вю» Павел Новиш
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