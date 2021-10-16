Профессор рассказал о самых уязвимых к заражению COVID-19 людях

Все зависит от того, какой у человека иммунитет - стерильный или нестерильный. Фото: pexels

Все зависит от того, какой у человека иммунитет - стерильный или нестерильный. Фото: pexels

Профессор МГУ, доктор медицинских наук Сергей Царенко рассказал, кто наиболее уязвим к заражению коронавирусом.

По его словам, все зависит от того, какой у человека иммунитет — стерильный или нестерильный. Об этом специалист заявил на съезде федерации анестезиологов и реаниматологов в Москве.

Стерильный иммунитет есть у тех, кто переболел коронавирусом или вакцинировался. При таком иммунитете у человека большое количество антител, которые полностью предупреждают заболевание. Если по тесту BAU в организме больше 150 единиц, то шансы заболеть коронавирусом очень низкие. Если уровень антител меньше, то стоит привиться, отметил Царенко.

Для нестерильного иммунитета характерно небольшое количество антител, из-за чего организм подвержен заболеванию. Такой человек может заболеть легкой или средней формой COVID-19, если это будет не особо сильный штамм.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россияне стали в два раза чаще заболевать COVID-19 повторно.