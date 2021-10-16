Россияне стали в два раза чаще заболевать COVID-19 повторно

Россияне стали в два раза чаще заболевать COVID-19 повторно
Заболеваемость коронавирусом выросла из-за сезонного подъема и дельта-штамма. Фото: Unsplash

В Роспотребнадзоре сообщили, что число повторных случаев заражения коронавирусом в России выросло в два раза.

Об этом рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. По словам специалиста, заболеваемость коронавирусом выросла из-за сезонного подъема и дельта-штамма, который считается более заразным по сравнению с другими вариантами COVID-19.

Пшеничная уточнила, что если в начале пандемии один человек заражал двух-трех здоровых людей, то при штамме «дельта» число вторичных случаев передачи вируса доходит до пяти-шести.

Для борьбы с распространением вируса необходимо тщательно соблюдать меры профилактики и прививаться, подчеркнула специалист, передает РИА Новости.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иммунолог предупредил, что суперволна коронавируса в России продлится полгода.

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