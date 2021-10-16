Иммунолог предупредил, что суперволна коронавируса в России продлится полгода

Эпидемиологическая ситуация, как отмечает Крючков, стабилизируется только во второй половине ноября. Фото: pexels

Эпидемиологическая ситуация, как отмечает Крючков, стабилизируется только во второй половине ноября. Фото: pexels

Иммунолог Николай Крючков сообщил, что в России идет суперволна коронавируса. По его мнению, она закончится только весной.

Специалист предупредил, что сейчас в стране видна только часть этой волны. Ожидается подъем заболеваемости коронавирусом. Эпидемиологическая ситуация, как отмечает Крючков, стабилизируется только во второй половине ноября, передает Ura.ru.

По словам иммунолога, после стабилизации ситуации с ковидом в ноябре вновь вырастет число зараженных. Это произойдет примерно в январе, а после россиян ждет «весенняя волна».

Он добавил, что низкого уровня прироста новых случаев COVID-19 в стране не прогнозируется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Проценко назвал три способа, которые спасут от заражения COVID-19. Он порекомендовал медикам говорить с россиянами более откровенно и лучше объяснять им ситуацию с ковидом.