В аэропорту Пулково ночью задержали четыре самолета

В Пулково задержали четыре авиарейса. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В Пулково задержали четыре авиарейса. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Сегодня ночью, 17 октября, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются четыре авиарейса.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Перми, Белгорода, кипрской Ларнаки и узбекского Намангана. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс до Перми. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 00:10, однако время вылета сдвинули на 00:50.

Также задерживают до Белгорода. Самолет авиаперевозчика «Pegas Fly» должен был улететь в 1:00, но рейд задержали более чем на восемь часов. Он отправится в 8:25.

Кроме того, из Северной столицы с задержкой вылетит рейс до Ларнаки, который обслуживает авиакомпания «Северный ветер». Вылет был назначен на 2:00, но его отложили до 3:35.

Последняя задержка — самолет «Уральских авиалиний» до Намангана — его перенесли с 10:15 на 11:15.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково раскрыли кражу часов стоимостью почти 1 млн рублей.