Офтальмолог оценила масштаб пандемии близорукости

Офтальмолог оценила масштаб пандемии близорукости
Если раньше зрение ухудшалось с возраста 10-14 лет, то сейчас этот показатель снизился до семи-девяти лет. Фото: unsplash

Врач-офтальмолог высшей категории Татьяна Шилова сообщила, что проблема близорукости переросла в пандемию.

Специалист в беседе с URA.RU отметила, что в мире царит не только пандемия коронавируса, но и пандемия близорукости. Проблемы со зрением наблюдаются у достаточно большого числа людей. Детская и подростковая близорукость стала «бичом нашего времени».

Ее коллега Ольга Васильева согласилась, что дети младшего школьного возраста стали чаще страдать близорукость. Если раньше зрение ухудшалось с возраста 10-14 лет, то сейчас этот показатель снизился до семи-девяти лет. Как считает Васильева, на увеличение числа людей с близорукостью влияет уровень технического прогресса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бананы и шпинат советуют есть при дефиците магния в организме.

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