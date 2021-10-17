Офтальмолог оценила масштаб пандемии близорукости

Если раньше зрение ухудшалось с возраста 10-14 лет, то сейчас этот показатель снизился до семи-девяти лет. Фото: unsplash

Если раньше зрение ухудшалось с возраста 10-14 лет, то сейчас этот показатель снизился до семи-девяти лет. Фото: unsplash

Врач-офтальмолог высшей категории Татьяна Шилова сообщила, что проблема близорукости переросла в пандемию.

Специалист в беседе с URA.RU отметила, что в мире царит не только пандемия коронавируса, но и пандемия близорукости. Проблемы со зрением наблюдаются у достаточно большого числа людей. Детская и подростковая близорукость стала «бичом нашего времени».

Ее коллега Ольга Васильева согласилась, что дети младшего школьного возраста стали чаще страдать близорукость. Если раньше зрение ухудшалось с возраста 10-14 лет, то сейчас этот показатель снизился до семи-девяти лет. Как считает Васильева, на увеличение числа людей с близорукостью влияет уровень технического прогресса.

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