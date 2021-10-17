Эсминец Chafee ВМС США вторгся в территориальные воды России в Японском море

Эсминец Chafee ВМС США вторгся в территориальные воды России в Японском море
Минобороны вызвало военного атташе США, ему было указано на непрофессиональные действия американских моряков. Фото: Pixabay

Российский корабль «Адмирал Трибуц» взял курс на вытеснение нарушителя из территориальных вод РФ, сообщает «Коммерсантъ».

Минобороны РФ сообщило, корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» и эсминец США Chafee сблизились на менее, чем 60 метров. Российский корабль принял решение пресечь попытку вторжения на российскую территорию и потребовал от эсминца сменить курс. В итоге американский корабль поменял направление, говорится в сообщении.

Сам инцидент случился в акватории Японского моря 15 октября около 17:00-17:50 (10:00 по мск. времени). Российская сторона предупредила американскую о недопустимости подобных действий, эсминец вторгся на закрытую для судоходства территорию, где проходили российско-китайские учения.

Минобороны вызвало военного атташе США, ему было указано на то, что американские моряки грубо нарушили правила предупреждения столкновения судов в море.

Ранее gazeta.spb.ru писала, Китай достиг высокого развития в разработке сверхзвукового оружия и удивил США.

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