Петербургские школьники завоевали золото на международной олимпиаде по математике

Команда, из России участвовала в олимпиаде удаленно на площадке педагогического университета имени А.И. Герцена. Фото: pixabay

Команда, из России участвовала в олимпиаде удаленно на площадке педагогического университета имени А.И. Герцена. Фото: pixabay

Школьники из Северной столицы завоевали две золотые и две серебряные медали на Международной олимпиаде по математике.

Конкурс прошел в Румынии Бухаресте. В нем участвовали 135 школьников из 22 стран. Команда, из России участвовала в олимпиаде удаленно на площадке педагогического университета имени А.И. Герцена. Об этом сообщает Минпросвещения.

Победу в общем командном зачете одержали Россия и Китай. Затем идут США, Польша и Южная Корея.

Золотые медали получили одиннадцатиклассники физико-математического лицея № 239 в Петербурге Иван Бахарев и Максим Туревский .

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что проведение олимпиады в Уфе возможно, но пока в отдаленной перспективе. Об этом заявил глава Башкирии Радий Хабиров. Уфа может подготовить инфраструктуру для проведения в городе зимних Олимпийских игр.