В Приморском районе поймали подростка, подозреваемого в сексуальном насилии детей

Мать восьмилетнего ребенка пожаловалась в полицию на 16-летнего мальчика, совершившего действия сексуального характера в отношении ее сына, сообщают «Невские новости».

В правоохранительные органы на службу 112 поступило сообщение, на Аэродромной улице у дома №11 16-летний подросток пристает к маленьким детям. Все происходило на детской площадке.

Мать пострадавшего ребенка 2013 года рассказал, что в отношении ее сына были совершены действия, нарушающие половую неприкосновенность несовершеннолетнего.

Как сообщается, в этот же день подозреваемый в изнасиловании подросток был задержан на проспекте Авиаконструкторов у дома №22. Его опросили и передали законным представителям. 16 октября было заведено уголовное дело. В настоящее время фигурант помещен в изолятор временного содержания.

Ранее gazeta.spb.ru писала, полиция заподозрила 16-летнего подростка в совращении ребенка на детской площадке в Приморском районе.