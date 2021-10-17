В Приморском районе поймали подростка, подозреваемого в сексуальном насилии детей

В Приморском районе поймали подростка, подозреваемого в сексуальном насилии детей
Восьмилетний ребенок подвергся сексуальному насилию на детской площадке. Фото: pixabay

Мать восьмилетнего ребенка пожаловалась в полицию на 16-летнего мальчика, совершившего действия сексуального характера в отношении ее сына, сообщают «Невские новости».

В правоохранительные органы на службу 112 поступило сообщение, на Аэродромной улице у дома №11 16-летний подросток пристает к маленьким детям. Все происходило на детской площадке.

Мать пострадавшего ребенка 2013 года рассказал, что в отношении ее сына были совершены действия, нарушающие половую неприкосновенность несовершеннолетнего.

Как сообщается, в этот же день подозреваемый в изнасиловании подросток был задержан на проспекте Авиаконструкторов у дома №22. Его опросили и передали законным представителям. 16 октября было заведено уголовное дело. В настоящее время фигурант помещен в изолятор временного содержания.

Ранее gazeta.spb.ru писала, полиция заподозрила 16-летнего подростка в совращении ребенка на детской площадке в Приморском районе.

подросток сексуальное насилие совращение уголовное дело


 

Новости партнеров
В Ленобласти с 15 ноября введут коронавирусные паспорта для посещения кино и и фитнеса
В Ленобласти с 15 ноября введут коронавирусные паспорта для посещения кино и и фитнеса
Госдума поддержала новые пенсионные поправки
Госдума поддержала новые пенсионные поправки
Собчак озвучила новые детали ДТП, а ее муж Богомолов впервые отреагировал на аварию
Собчак озвучила новые детали ДТП, а ее муж Богомолов впервые отреагировал на аварию
Петербургские пенсионеры могут получить по 15 тысяч в декабре
Петербургские пенсионеры могут получить по 15 тысяч в декабре
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Приморском районе поймали подростка, подозреваемого в сексуальном насилии детей
Психофизиолог Лебедев рассказал, как восстановить работу мозга в любом возрасте
Петербургские школьники завоевали золото на международной олимпиаде по математике
В Ленобласти будет ветрено и дождливо 18 октября
В Петербурге рабочая неделя начнется с мокрого снега и сильного ветра
В Петербурге скончались еще 65 пациентов с коронавирусом
Дрозденко поздравил пап Ленобласти с Днем отца
Задержан мужчина с ружьем, устроивший стрельбу на Пулковском шоссе