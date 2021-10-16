Подростка из Приморского района задержали за совращение мальчика на детской площадке

Петербургская полиция заподозрила 16-летнего подростка в совращении ребенка на детской площадке в Приморском районе.

Как сообщают «Невские новости», инцидент произошел на детской площадке, расположенной на Аэродромной улице. Мать восьмилетнего мальчика обратилась в полицию и заявила, что подросток совершил сексуальное насилие над ее сыном.

Юношу нашли в тот же день в доме на проспекте Авиаконструкторов. Стражи порядка выяснили, что подросток уже совершал аналогичное преступление в начале этого года. На него было открыто уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера над лицом, не достигшим 14-летнего возраста.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Дело пока не возбудили.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что подозреваемого в убийстве многодетной матери в Кудрово арестовали.