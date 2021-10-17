Стрельба на Пулковском шоссе и в хостеле на Гончарной улице

В Петербурге стреляли на Пулковском шоссе и на Гончарной улице. Никто не пострадал. Фото: pixabay

В Петербурге стреляли на Пулковском шоссе и на Гончарной улице. Никто не пострадал. Фото: pixabay

Мать ребенка, которого напугали выстрелы, обратилась в полицию, сообщает 78.ru.

В Московском районе Петербурга 16 октября около 21 часа в полицию позвонил мужчина, который сообщил, что у дома ходит высокий мужчина, вооруженный ножом. Звонивший заявил, что тоже выйдет на улицу с ножом. История имела продолжение, через полчаса он вновь позвонил в правоохранительные органы и рассказал, что заряжает ружье, чтобы стрелять в людей за дверью. Полицейские на проводе услышали характерный хлопок.

В 22:30 в полицию поступило заявление от 47-летней женщины, проживающей на Пулковском шоссе, дом № 89. Она сообщила, что два выстрела на улице напугали ее ребенка.

В результате полиция задержала 35-летнего мужчину, который жил в том же доме, что и заявительница. Стрелявшего задержали, при нем нашли ружье, действующую лицензию и две гильзы. Нарушитель был ранее судим за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Оружие было изъято, обстоятельства стрельбы выясняются.

Кроме того, в ночь с 16 на 17 октября, в одном из хостелов в центре Петербурга, который расположен на Гончарной улице, стрелял 38-летний мужчина из Брянской области, зарегистрированный в Башкортостане. Отмечается, задержанный ранее судим. Ведется проверка.

Ранее gazeta.spb.ru писала, в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу сообщили, в результате стрельбы на Пулковском шоссе никто не пострадал.