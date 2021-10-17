Стрельба на Пулковском шоссе и в хостеле на Гончарной улице

Стрельба на Пулковском шоссе и в хостеле на Гончарной улице
В Петербурге стреляли на Пулковском шоссе и на Гончарной улице. Никто не пострадал. Фото: pixabay

Мать ребенка, которого напугали выстрелы, обратилась в полицию, сообщает 78.ru.

В Московском районе Петербурга 16 октября около 21 часа в полицию позвонил мужчина, который сообщил, что у дома ходит высокий мужчина, вооруженный ножом. Звонивший заявил, что тоже выйдет на улицу с ножом. История имела продолжение, через полчаса он вновь позвонил в правоохранительные органы и рассказал, что заряжает ружье, чтобы стрелять в людей за дверью. Полицейские на проводе услышали характерный хлопок.

В 22:30 в полицию поступило заявление от 47-летней женщины, проживающей на Пулковском шоссе, дом № 89. Она сообщила, что два выстрела на улице напугали ее ребенка.

В результате полиция задержала 35-летнего мужчину, который жил в том же доме, что и заявительница. Стрелявшего задержали, при нем нашли ружье, действующую лицензию и две гильзы. Нарушитель был ранее судим за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Оружие было изъято, обстоятельства стрельбы выясняются.

Кроме того, в ночь с 16 на 17 октября, в одном из хостелов в центре Петербурга, который расположен на Гончарной улице, стрелял 38-летний мужчина из Брянской области, зарегистрированный в Башкортостане. Отмечается, задержанный ранее судим. Ведется проверка.

Ранее gazeta.spb.ru писала, в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу сообщили, в результате стрельбы на Пулковском шоссе никто не пострадал.

выстрелы оружие хостел центр петербурга


 

Новости партнеров
Госдума поддержала новые пенсионные поправки
Госдума поддержала новые пенсионные поправки
Петербургские пенсионеры могут получить по 15 тысяч в декабре
Петербургские пенсионеры могут получить по 15 тысяч в декабре
Чем ревакцинироваться россиянину и почему нельзя
Чем ревакцинироваться россиянину и почему нельзя "КовиВаком"
Беглов выдвинул Максима Мейксина на пост вице-губернатора Петербурга
Беглов выдвинул Максима Мейксина на пост вице-губернатора Петербурга
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Инспектор ГИБДД получил пулю в голову на охоте в Ленобласти
Стрельба на Пулковском шоссе и в хостеле на Гончарной улице
Автомобиль вылетел на тротуар после ДТП в Мурино
На КАД поймали пьяного водителя каршеринга, катавшегося под чужим аккаунтом
В Приморском районе поймали подростка, подозреваемого в сексуальном насилии детей
Психофизиолог Лебедев рассказал, как восстановить работу мозга в любом возрасте
Петербургские школьники завоевали золото на международной олимпиаде по математике
В Ленобласти будет ветрено и дождливо 18 октября