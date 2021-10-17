В Грузии заявили о начале пятой волны COVID

Пятая волна заболеваемости коронавирусом началась в Грузии. Такое заявление сделал гендиректор Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Минздрава Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, эпидемиологическая ситуация в Грузии резко ухудшилась и может усугубиться еще сильнее к концу года.

Как сообщил ТАСС, иммунолог призвал граждан соблюдать санитарные рекомендации и вакцинироваться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что число случаев COVID-19, выявленных в России за сутки, обновляет максимум уже четвертый день подряд. За последние 24 часа в стране выявили 34 303 новых случая заболевания коронавирусом. За все время пандемии болезнь подхватили 7 992 687 человек.