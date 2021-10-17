Бронировать дома в Ленобласти на новогодние праздники надо было летом

Арендаторы стали привередливее, они выбирают на новогодний период загородный дом, но важна близость с инфраструктурой города. Фото: Pixabay

Арендаторы стали привередливее, они выбирают на новогодний период загородный дом, но важна близость с инфраструктурой города. Фото: Pixabay

В конце года люди желают хорошо отдохнуть в кругу семьи и друзей в загородном доме с бассейном, сауной, SPA или баней, рассказывают «Невские новости» со ссылкой на Ассоциацию риэлторов Петербурга и Ленобласти.

Специалист по недвижимости считает, что рынок после начала пандемии стабилизировался. Эксперт также отметил, что рост цен произошел в среднем на 10-20%, но это не мешает желающим качественно отдохнуть, найти дом за городом на время новогодних каникул. Но заниматься поисками надо было летом, говорит президент Ассоциации риэлторов Петербурга и Ленинградской области Игорь Горский. Именно в летний период выбор был больше, а цены немного ниже.

Часть горожан и жителей Ленобласти не изменяют традиции встречать Новый год в загородных домах вдали от суеты после тяжелого трудового года.

«Они, как правило, выезжают или семьей, или дружной компанией, и хотят получить максимум возможных сервисов, удобств, возможностей», — говорит Горский.

Больше всего у горожан пользуются спросом дома в лесу недалеко от мегаполиса с бассейнами, SPA, саунами и баней. В целом, арендаторы стали более привередливее, чем в прошлые годы, отмечает эксперт.

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