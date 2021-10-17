Национальные стандарты в сфере безопасности туризма поручили разработать Ростуризму

Стандарты должны быть готовы до конца этого месяца, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко дал поручение Ростуризму подготовить национальные стандарты в сфере безопасности отрасли. Отмечается, в следующем году их включат в Программу национальной стандартизации.

В данный момент Ростуризм занимается разработкой вопросов обеспечения безопасности отдыха на Северном Кавказе. В числе задач — комфорт, снижение рисков при оказании экскурсионных, туристических услуг и др. Главное условие, отрасль должна работать исходя из принципов безопасности россиян.

Председатель правления Союза ассоциаций автоперевозчиков пассажиров «Регионы» Олег Куксов отметил, что петербургские туристические организации серьезно подходят к требованиям закона и следят за безопасностью туристов. Так, компании, предоставляющие услуги экскурсионных поездок, внесли автобусный парк реестр Росавтодора и оформили паспорта транспортной безопасности. Во всех видах транспорта установлены системы ГЛОНАСС и видеорегистраторы.

Директор петербургского Агентства внешнего транспорта Александра Бахмутская рассказала, что в Северной столице действуют три запретные зоны для полетов и одна зона ограничения. Осуществлять полет имеет право борт, у которого есть разрешение от города, согласованное со специальными службами. Большое внимание уделяется ковидным требованиям к персоналу и числу туристов на борту.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, на четверть снизилось число бронирований жилья после ужесточения ковидных ограничений в стране. Больше всех пострадали курорты в Сочи, Абхазии, Карелии и Крыму.