Общежитие СБГУ эвакуировали из-за сообщения о неизвестном с гранатой

Общежитие СПБГУ на проспекте Солидарности эвакуировали из-за сообщения о неизвестном мужчине с гранатой. Фото: "Яндекс.Карты"

Общежитие СПБГУ на проспекте Солидарности эвакуировали из-за сообщения о неизвестном мужчине с гранатой. Фото: "Яндекс.Карты"

Общежитие СПБГУ на проспекте Солидарности эвакуировали из-за сообщения о неизвестном мужчине с гранатой. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.

«Семнадцатого октября 2021 года в 21.40 на центральный пост охраны СПбГУ поступил звонок от неизвестного. Звонивший сообщил, что у него есть информация о проходе в общежитие СПбГУ по адресу: пр. Солидарности, д. 27 человека с гранатой», — заявляет пресс-служба.

Звонивший на пост охраны сообщил, что у него есть данные о проходе в общежитие СПбГУ неизвестного мужчины с гранатой. По данным пресс-службы университета, на место прибыла следственно-оперативная группа, людей из общежития эвакуировали. Сотрудники правоохранительных органов должны провести поэтажный осмотр здания, чтобы проверить поступившую информацию.

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