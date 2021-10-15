Петербургская полиция искала бомбу в ДЛТ

Стражи порядка провели осмотр, но взрывчатых веществ и взрывных устройств так и не обнаружили. Фото: google.maps

Стражи порядка провели осмотр, но взрывчатых веществ и взрывных устройств так и не обнаружили. Фото: google.maps

Сотрудники полиции Петербурга получили сообщение о готовящемся теракте в Доме Ленинградской торговли (ДЛТ). После проверки выяснилось, что оно было ложным.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, сообщение об угрозе минирования поступило на электронную почту московского управления ФСБ. Неизвестный написал, что у него есть информация о неком вербовщике террористов, который пообещал поднять на воздух ДТЛ, ЦУМ и арбитражный суд Москвы. Столичные правоохранители сообщили об этом в полицию Петербурга.

Накануне в 9 часов утра к элитному универмагу, расположенному на Большой Конюшенной улице, 21/23, прибыл наряд полиции. Стражи порядка провели осмотр, но взрывчатых веществ и взрывных устройств так и не обнаружили. Эвакуацию проводить не пришлось.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после пожара в квартире в Колпино нашли труп и два бокала.