После пожара в квартире в Колпино нашли труп и два бокала

После пожара в квартире в Колпино нашли труп и два бокала
Полицейские разбираются в обстоятельствах происшествия. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Колпино после тушения пожара в 3-х комнатной квартире обнаружен труп мужчины.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в квартире дома по проспекту Ленина в сильно обгоревшем состоянии с множественными травмами головы обнаружен труп 1973 года рождения.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

С места происшествия изъяты два окурка, военный билет, мобильный телефон, связка ключей, фрагмент кирпичного блока с веществом бурого цвета, биоматериалы, отрезок обоев с веществом бурого цвета, два бокала, черная сумка, пластиковая канистра емкостью 10 литров, следы пальцев рук.

По подозрению в убийстве задержан брат погибшего – мужчина 1988 года рождения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожске в ванной нашли труп жителя Дагестана с ножевым.

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