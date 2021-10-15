После пожара в квартире в Колпино нашли труп и два бокала

В Колпино после тушения пожара в 3-х комнатной квартире обнаружен труп мужчины.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в квартире дома по проспекту Ленина в сильно обгоревшем состоянии с множественными травмами головы обнаружен труп 1973 года рождения.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

С места происшествия изъяты два окурка, военный билет, мобильный телефон, связка ключей, фрагмент кирпичного блока с веществом бурого цвета, биоматериалы, отрезок обоев с веществом бурого цвета, два бокала, черная сумка, пластиковая канистра емкостью 10 литров, следы пальцев рук.

По подозрению в убийстве задержан брат погибшего – мужчина 1988 года рождения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожске в ванной нашли труп жителя Дагестана с ножевым.