Макгрегор сломал нос итальянскому диджею «на ровном месте»

Макгрегор сломал нос итальянскому диджею «на ровном месте»
Макгрегор нанес диджею удар кулаком в лицо на глазах у десяти свидетелей сразу после крещения своего сына в Ватикане. Фото: instagram бойца UFC

Диджей Франческо Факкинетти рассказал об этом в своем Instagram и подает в суд на бойца, сообщает «Спорт-Экспресс».

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор беспричинно напал на диджея и сломал ему нос. Об этом сообщает сам пострадавший в соцсетях, демонстрируя нанесенные ему травмы. Происшествие имело место после совершения крещения сына Макгрегора в Ватикане. Факкинетти или Dj Francesco рассказал, как спортсмен нанес ему удар кулаком в лицо на глазах у десяти свидетелей, включая друзей и телохранителей звезды UFC.

«В 2:30 ночи на меня напал мистер Макгрегор», — говорит итальянец.

По его словам, до этого они весело разговаривали в течение двух часов. Напал он внезапно, без причины.

«Я бы мог заткнуться и никому ничего не говорить, но я должен рассказать, что этот человек жестокий и опасный», — отмечает потерпевший.

По его мнению, он получил удар случайно, но любой мог оказать на его месте. По этой причине работник музыкальной индустрии решил обратиться в суд.

Ранее gazeta.spb.ru писала, избитый уроженцами Дагестана в московском метро Роман Ковалев оценил шутку Хабиба Нурмагомедова. Российский боец прошелся по Макгрегору, упомянув медаль Бастрыкина.

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