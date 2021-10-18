За две недели на трассах Ленобласти остановили 500 лихачей: нарушителей ПДД ловят и в Петербурге

За две недели на трассах Ленобласти остановили 500 лихачей: нарушителей ПДД ловят и в Петербурге
Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Дорожные полицейские Ленинградской области в течение двух недель отслеживали количество нарушителей правил дорожного движения на региональных трассах. За этот период сотрудники ГИБДД остановили полтысячи лихачей.

Водителей, не соблюдающих скоростной режим, выявляли с помощью системы «Бинар». С 1 по 15 октября нарушителей ловили на трассах «Скандинавия», «Кола» и «Сортавала». Среди 500 автомобилистов, мчащихся без оглядки, оштрафовали почти каждого.

При этом десять владельцев машин оказались злостными «рецидивистами» — их не первый раз останавливали из-за превышения разрешенной скорости более чем на 80 км/ч. В отношении «неисправимых» лихачей составлены протоколы, которые будут использоваться в суде в качестве аргумента для лишения их водительских прав.

Самым «быстрым» среди нарушителей стал бизнесмен на «Порше Тайкан», который ехал по трассе скоростью 198 км/ч. Чаще всего превышение скорости оправдывают спешкой, либо честно признаются, что не чувствуют скорости, так как машина мощная. Однако, заключают в ГИБДД, подобные ситуации самые опасные: автомобилем сложнее управлять и риски провоцирования аварии возрастают в разы, как и риски получить серьезные увечья или даже погибнуть.

«Как правило, подавляющее большинство дорожных аварий со смертельным исходом совершены при значительном превышении скоростного режима», — подчеркивают стражи порядка.

Напомним, что в не меньшей степени лихачи игнорируют ПДД на узких дорогах в центре Петербурга. На прошлой неделе возле Летнего сада 26-летний уроженец Красноярска «летал» на своей «Шкоде» со скоростью 160 км/ч. Разогнавшись по мосту, легковушка со снопом искр приземлялась на встречной полосе. Все происходящее экстремал снимал на видео для своего Instagram. Теперь парень стал фигурантом уголовного дела.

Ответственность лихача, кажется, не пугает. Фото: Instagram @skodastreetracing

А в конце сентября возле Исаакиевского собора хулиганы устроили настоящий дрифт-заезд. Четыре иномарки подрезали другие авто, проезжали на «красный», превышали скорость и всячески показывали презрение к правилам движения. Один из лихачей, как выяснилось позже, рассекал на машине с поддельными номерами.

Фото: кадр из видео пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти
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