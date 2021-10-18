За две недели на трассах Ленобласти остановили 500 лихачей: нарушителей ПДД ловят и в Петербурге

Дорожные полицейские Ленинградской области в течение двух недель отслеживали количество нарушителей правил дорожного движения на региональных трассах. За этот период сотрудники ГИБДД остановили полтысячи лихачей.

Водителей, не соблюдающих скоростной режим, выявляли с помощью системы «Бинар». С 1 по 15 октября нарушителей ловили на трассах «Скандинавия», «Кола» и «Сортавала». Среди 500 автомобилистов, мчащихся без оглядки, оштрафовали почти каждого.

При этом десять владельцев машин оказались злостными «рецидивистами» — их не первый раз останавливали из-за превышения разрешенной скорости более чем на 80 км/ч. В отношении «неисправимых» лихачей составлены протоколы, которые будут использоваться в суде в качестве аргумента для лишения их водительских прав.

Самым «быстрым» среди нарушителей стал бизнесмен на «Порше Тайкан», который ехал по трассе скоростью 198 км/ч. Чаще всего превышение скорости оправдывают спешкой, либо честно признаются, что не чувствуют скорости, так как машина мощная. Однако, заключают в ГИБДД, подобные ситуации самые опасные: автомобилем сложнее управлять и риски провоцирования аварии возрастают в разы, как и риски получить серьезные увечья или даже погибнуть.

«Как правило, подавляющее большинство дорожных аварий со смертельным исходом совершены при значительном превышении скоростного режима», — подчеркивают стражи порядка.

Напомним, что в не меньшей степени лихачи игнорируют ПДД на узких дорогах в центре Петербурга. На прошлой неделе возле Летнего сада 26-летний уроженец Красноярска «летал» на своей «Шкоде» со скоростью 160 км/ч. Разогнавшись по мосту, легковушка со снопом искр приземлялась на встречной полосе. Все происходящее экстремал снимал на видео для своего Instagram. Теперь парень стал фигурантом уголовного дела.

А в конце сентября возле Исаакиевского собора хулиганы устроили настоящий дрифт-заезд. Четыре иномарки подрезали другие авто, проезжали на «красный», превышали скорость и всячески показывали презрение к правилам движения. Один из лихачей, как выяснилось позже, рассекал на машине с поддельными номерами.