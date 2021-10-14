Стритрейсера из Красноярска, «летавшего» у Летнего сада, задержали: он стал фигурантом уголовного дела

Лихача, который на скорости 160 км/ч «прыгал» на Дворцовой набережной на своей «Шкоде» и хвастался этим в своем Instagram, задержали. В отношении 26-летнего парня из Красноярска возбуждено уголовное дело.

Видео с экстремальными трюками возле Летнего сада появилось в социальной сети 12 октября и моментально распространилось, заинтересовав не только других интернет-пользователей, но и сотрудников полиции.

Правоохранители, изучив запись, решили, что мужчина за рулем «Шкоды» создает опасную ситуацию на дороге, выезжая на «встречку». Кроме того, действия стритрейсера сочли умышленными, а легковушку квалифицировали как орудие преступления. Теперь лихач стал фигурантом уголовного дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Стражи порядка выяснили, что молодой человек проживает в Невском районе Петербурга, на улице Дыбенко. Уже вечером 13 октября его задержали по месту жительства — скрываться автолюбитель и не думал. Немногим позже из гаража на Малой Балканской эвакуировали «Шкоду».

Интересно, что на данный момент иномарка снята с учета, и парень ездил на ней с так называемыми архивными номерами. Более того, из гаража автомобиль забирали вовсе без номеров. Сейчас машина отправлена на спецстоянку, а нарушитель — в изолятор временного содержания. В давнейшем следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании подозреваемому в хулиганстве меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, что гонщик оказался злостным нарушителем ПДД. В родном Красноярске он хорошо известен сотрудникам дорожной полиции: у молодого человека даже нет водительских прав. При этом парень явно не напуган ответственностью, в своем Instagram он с удовольствием отвечал на вопросы об опасном трюке и шутил на тему возможного задержания.