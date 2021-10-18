У «Лахта Центра» появится оздоровительно-термальный комплекс за 450 миллионов

Оздоровительно-термальный комплекс, включающий релакс-зону и шесть бассейнов с минерализованной водой, откроют у «Лахта Центра» в 2022 году.

Территория спа-центра, не имеющего аналогов в России, составит более 3,2 тыс. квадратных метров, сумма инвестиций в проект оценивается в 450 млн рублей.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на основателя гостиничной сети Green Flow Александра Тертычного, там также будет работать гастробар, SPA-центр, тренажерный зал и 10 видов саун.

Тертычный добавил, что посещение комплекса буде доступно для для гостей и жителей Северной столицы — за входной билет придётся отдать лишь 1 500-1 800 рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в августе в Приморском районе открылась новая поликлиника с бассейном.