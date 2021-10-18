Более тысячи дворников убирают петербургские улицы в понедельник

Более тысячи дворников убирают петербургские улицы в понедельник
Пока в городе плюсовая температура, в Петербурге выполняют влажную уборку дорог и тротуаров. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Сегодня, 18 октября, на уборку улиц Петербурга вышли более тысячи специалистов и 588 машин дорожных организаций. Зеленые территории приводят в порядок 272 машины и 853 работников.

На прошлой неделе на уборку улиц Северной столицы выходило около 590 спецмашин и более 990 работников, ночью – более 530 единиц техники и 250 специалистов. С дорог собрали и вывезли 1,4 тыс. кубометров мусора и 2,7 тыс. тонн смёта. Об этом сообщает Комитет по благоустройству.

Пока в городе плюсовая температура, в Петербурге выполняют влажную уборку дорог и тротуаров. Для этого на прошлой неделе использовали почти 32 тыс. кубометров воды.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что станция метро «Площадь Ленина» в Северной столице с понедельника, 18 октября, меняет режим работы. В связи с капитальным ремонтом эскалатора до конца 2021 года вход в вестибюль с выходом на Финляндский вокзал с понедельника по пятницу с восьми до девяти утра закроют.

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