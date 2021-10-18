12-летний школьник Дмитрий Губаев во время стрельбы выкрикивал имя одноклассницы

12-летний школьник Дмитрий Губаев во время стрельбы выкрикивал имя одноклассницы
Подросток пожаловался на буллинг в школе и на отца, обижающего мать. Фото: pixabay

В Сарсинской школе имени Макарова развернулась трагедия, но никто не пострадал. Об этом сообщает телеканал «360». Стали известны новые подробности стрельбы в селе Сарс Октябрьского района Пермского края. Очевидцы рассказали, что подросток выкрикивал имя некой Даши и странные слова якобы «в него вселился бог и велел ему убивать». Имя школьника сообщает «News.ru», подростка зовут Дмитрий Губаев.

При задержании следователям стрелок сказал, что такими словами и действиями хотел напугать конкретного одноклассника, с которым у него были напряженные отношения. Ради мести он взял охотничий карабин у своего отца, озвучивают версию журналисты «360».

Кроме того, подросток сообщил, что отец издевается над матерью и случившееся результат всего этого. Его слова будут проверять. Правоохранители информируют, что открывший стрельбу 12-летний юноша не будет привлечен к уголовной ответственности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, стрелявший шестиклассник в Перми рассказал следователям, ему «приснился бог и подсказал, что делать».

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