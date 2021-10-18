В сарсинкой школе отменили занятия после стрельбы, которую устроил шестиклассник Дмитрий Губаев

Сообщение об отмене занятий появилось на странице во "ВКонтакте" сарсинской школы им. А.М. Карпова Фото: скрин группы во "Вконтакте" школы пос. Сарс

Сообщение об отмене занятий появилось на странице во "ВКонтакте" сарсинской школы им. А.М. Карпова Фото: скрин группы во "Вконтакте" школы пос. Сарс

Выстрелы напугали детей, которые выбегали из здания без верхней одежды, а другие забаррикадировались в классах. Об этом сообщает телеканал «360».

В сообщении группы во «ВКонтакте» сарсинской школы им. Карпова три часа назад появилась запись: «Сегодня занятия в школе отменены. Просим вас сохранять спокойствие, не поддаваться панике. О занятиях на завтра будет сообщено дополнительно». Шестиклассник открыл стрельбу рано утром. Многие дети еще не пришли на занятия, тех кто был на пути к школе, разворачивали и отправляли домой. Во время инцидента некоторые учащиеся выбегали без верхней одежды.

Родители кинулись к учреждению в поисках своих детей. Учителя, заслышав выстрелы, закрылись в классах с детьми. Другую часть детей начали эвакуировать говорится в сообщении.

Глава Октябрьского городского суда Георгий Поезжаев в интервью корреспондентам заявил, что на данный момент все локализовано, опасности ни для кого в данной школе нет.

«Тот стрелок, который зашел в школу обезоружен, оружие изъято патроны изъяты, пострадавших сегодня от выстрелов нет. Поэтому все спокойно, ведем нормальный образ жизни», — сказал Георгий Поезжаев.

Губаева обезоружила директор школы, она попросила мальчика пройти к ней в кабинет, где он сам отдал ружье. Все случилось бескровным путем, но два раза подросток все-таки выстрелил.

В Октябрьском районе Пермского края проживает 26 тыс. жителей. В школе находилось около 300 детей и 30 учителей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, стрелок в школе поселка Сарса Пермского края жаловался на травлю в школе и хотел напугать конкретно ученика школы странными выкриками.