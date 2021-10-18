Больше всего довольны своей зарплатой ИТ-специалисты, директора и медики

Считают недостойной заработной платой зарплату за свой труд — секретари, дизайнеры и психологи.

Об этом говорится в исследовании сервиса «SuperJob». Программисты лидируют среди удовлетворенных оплатой труда специалистов – 42%. Действительно, доходы на рынке труда в ИТ-сфере выросли на 26,3%. Работодатели готовы раскошелиться ради толкового специалиста в перспективной на сегодняшний день области.

Каждый третий руководитель вполне доволен уровнем своих доходов – 34%. А вот среди медиков и маркетологов таковых – 24%, то есть каждый четвертый. В число тех, кого устраивает положение дел с зарплатой, вошли экономисты, юристы, проектировщики и эйчары.

Антирейтинг возглавляют секретари, 12% специалистов мультизадачной деятельности откровенно недовольны его оплатой. Далее следуют почти коллеги секретарей – офис-менеджеры – 15%, столько же недовольных среди психологов.

Не удовлетворены жалованьем 17% человек среди квалифицированных рабочих, менеджеров по продажам, рекламе и по работе с клиентами.

Отмечается, опрос проводился среди 2,5 тыс. респондентов по 100 человек в 25 профессиональных сообществах в период с 29 августа по 13 октября текущего года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, каждый третий петербуржец не испытывает удовольствия от работы, при этом около 50% идут на нее как на праздник.